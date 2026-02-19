¿Nueva POLÉMICA? Mark Ruffalo, Javier Bardem y más de 90 actores y directores se posicionan contra el Festival de Cine de Berlin; esto sucedió

Un grupo de actores, directores y otros artistas encabezado por nombres como el de Mark Ruffalo y Javier Bardem han firmado una carta abierta para el Festival de Cine de Berlín (también llamado Berlinale). En el documento están acusando y condenando el "silencio" en lo que respecta al conflicto en Gaza, además de una censura para las figuras públicas que se han manifestado sobre el tema.

La carta original se firmó el 17 de febrero y la lista de participantes todavía se está actualizando. Lo que gran parte de los firmantes tienen en común es que en el pasado colaboraron de alguna forma en la Berlinale o actualmente lo están haciendo.

La edición de la Berlinale 2026 se está llevando a cabo desde el 12 de febrero y termina el 22 de febrero. Además de Mark Ruffalo y Javier Bardem, destacan nombres como el de Tilda Swinton, Tatiana Maslany y Brian Cox.

Por qué Mark Ruffalo y más de 90 artistas se posicionaron contra el Festival de Cine de Berlín

La polémica estalló por una declaración que el director Wim Wenders, presidente del jurado de este año, dio durante la conferencia de prensa de apertura de la Berlinale. Cuando le preguntaron sobre Gaza y el apoyo que el gobierno alemán ha mostrado por Israel, Wenders dijo: "deberíamos mantenernos fuera de la política".

Posteriormente Tricia Tuttle, quien está al frente del Festival de Cine de Berlín, ya se manifestó y dijo que "a los artistas no se les debería pedir que comenten en debates amplios sobre prácticas actuales o antiguas del festival, sobre las que no tenemos control".

La carta que firmaron más de 90 artistas dice que esperan que las instituciones de la industria cinematográfica "se rehúsen a ser cómplices de la terrible violencia que continúa cometiéndose en contra de las personas palestinas". También dicen estar en profundo desacuerdo con Wenders; "no puedes separar una cosa de la otra", escribieron, refiriéndose al arte y el contexto actual.

El documento también acusa a la Berlinale de hacer "declaraciones claras" en el pasado sobre "atrocidades" ocurridas en Irán y en Ucrania. "Hacemos un llamado para que la Berlinale cumpla su deber moral y se posicione claramente en contra del genocidio de Israel, los crímenes en contra de la humanidad cometidos hacia los palestinos, y termine su involucramiento en escudar a Israel de las críticas".