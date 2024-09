¡John Wick regresa! Ana de Armas y Keanu Reeves juntos en “Ballerina”

¿Te imaginas a Ana de Armas junto a Keanu Reeves en acción? ¡Esto se volvió una realidad! Podremos ver nuevamente a John Wick con un nuevo capítulo titulado From the World of John Wick: Ballerina, y todos los fanáticos de la saga ya han empezado a hacer especulaciones de todo lo que podremos ver en esta nueva entrega que parece ser muy prometedora, pues tendremos acción, armas y por supuesto a protagonistas de primera.

¿De qué trata “Ballerina” Spin Off de John Wick?

El primer trailer oficial de Ballerina ya se ha estrenado y nos da un poco de lo que podremos observar, empezando por Ana de Armas interpretando a una bailarina llamada Eve Macarro, pero todos se preguntan ¿Qué hace una bailarina entrenada por la Ruska Roma con John Wick?... Macarro se quedó sola desde muy pequeña y ahora que es adulta tiene sed venganza y busca cobrarla matando a todos los involucrados con el asesinato de su familia. Eve se ha dedicado a ser una excelente bailarina y también ha tomado clases de artes marciales y manejo de armas, ella acude con el hombre que la protegió desde pequeña para comenzar con el ajuste cuentas.

Fecha de estreno de From the World of John Wick: Ballerina

El pequeño adelanto nos ha dejado con la boca abierta y con las ganas de ver ya “Ballerina”, pues al final del trailer pudimos ver nuevamente a John Wick, quien seguramente tendrá que asegurar más escenas de acción en la misión de Eve Macarro. El estreno de “Ballerina”, el Spin Off de la saga de John Wick será el 6 de junio del próximo año 2025, cabe resaltar que este nuevo capítulo, se desarrolla cronológicamente con los hechos que ocurren en John Wick 3: Parabellum, por lo que es muy importante ver la tercera entrega, la cual no te debes perder.

