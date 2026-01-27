ÚLTIMA HORA: “KPop Demon Hunters” es IGNORADA y queda fuera de los Premios BAFTA 2026. ¿Afecta su camino al Oscar?

Desde que comenzó la temporada de premios cinematográficos, " KPop Demon Hunters " ha demostrado ser una fuerza imparable, así como ha arrasado en streaming, taquilla (tuvo un estreno limitado en cines) y listas de éxitos musicales. Sin embargo, la Academia Británica ignoró por completo a la cinta para los BAFTA 2026; no cuenta con ninguna nominación para estos famosos premios, por una poderosa razón.

La ceremonia de entrega de los BAFTA se realizará el 22 de febrero, semanas antes de que "Las Guerreras KPop" culminen su paso por la temporada de premios en los Oscars 2026 .

"KPop Demon Hunters" queda fuera de las películas nominadas para los BAFTA 2026

La cinta sobre superestrellas kpop que combaten el mal no aparece en la lista de nominaciones para los BAFTA 2026 , en las categorías de Mejor Película Animada ni Mejor Película Familiar. Tampoco tiene una mención en Música Original y en esta premiación no se incluye a una canción en específico. Se fue con cero nominaciones en los premios cinematográficos más importantes de Reino Unido.

La razón de que "KPop Demon Hunters" fuera excluida es porque no calificaba para competir al ser lanzada directamente en streaming. De acuerdo con el medio especializado Deadline, hace algunos meses se esperaba una excepción porque sí hubo un estreno limitado en cines de Reino Unido, pero desde entonces se confirmó que no sería posible.

Los BAFTA tienen dos categorías distintas para la Mejor Película Animada y para Mejor Película Familiar; la primera puede incluir cintas no aptas para todo público, mientras la segunda puede incluir cintas en live action. En Película Animada están nominadas "Elio", "Zootopia 2" y "Little Amélie or the Character of Rain"; en Película Familiar, compiten "Arco", "Boong", "Lilo & Stitch" y de nuevo "Zootopia 2".

En los Critics' Choice Awards , "KPop Demon Hunters" le ganó como Mejor Película Animada a "Elio", "Zootopia", "Arco" y "Little Amélie". Lo mismo ocurrió en los Golden Globes , pero ahí había una candidata más, "Demon Slayer: Infinity Castle". En ninguna de estas ceremonias de Hollywood se incluyó a "Boong" o "Lilo & Stitch".

En los BAFTA no hay una categoría dedicada a la Mejor Canción Original, por lo que "Las Guerreras KPop" no competiría tampoco. En las otras dos ceremonias que ya mencionamos, triunfó en esa terna con el exitosísimo tema "Golden".

¿Los BAFTA afectan a "KPop Demon Hunters" en los Oscars 2026?

Como cada año, todo puede pasar en los Premios Oscar y siempre hay sorpresas, así que no es posible determinar qué tanto afecta que una ceremonia como los BAFTA excluya a una película animada.

En los Oscars "KPop Demon Hunters" ya está nominada en dos categorías. Dentro de Mejor Película Animada, la tabla de nominados es casi igual a la que se enfrentó en los Critics' Choice y los Golden Globes.

Recordemos que en los Oscar sí fue elegible "KPop Demon Hunters", a pesar de su estreno limitado en cines.

