Creadora de Kpop Demon Hunters CONFIESA: ¿se inspiró en Las Chicas Superpoderosas para hacer a Huntrix?

El creador de contenido Pietro Schito compartió una entrevista con la reconocida directora, escritora y artista de animación surcoreana-canadiense Maggie Kang, quién dirigió la exitosa cinta animada “Kpop Demon Hunters” y la cuál ha recibido diversos premios, entre ellos dos Oscar, uno en la categoría “Mejor Canción Original” y otro en “Mejor Película Animada”. En dicha entrevista la cineasta mencionó que la película ha recibido comparaciones con Las Chicas Superpoderosas, sin embargo esto no ha sido así ya que buscó que hubieran diferencias.

Maggie Kang habla de la comparación de Kpop Demon Hunters con Las Chicas Superpoderosas

La escritora mencionó que las comparaciones que recibe Kpop Demon Hunters con Las Chicas Superpoderosas las toma como “un cumplido”. “Creo que cuando tienes tres personajes se analizan de esa manera, estos tres son una especie de arquetipos y simplemente hacemos todo lo posible para crear diferencias en ellas que las distinguieran de otros tríos”, fueron algunas de las palabras que Maggie Kang compartió en entrevista con Pietro Schito.

¿Por qué comparan a Kpop Demon Hunters con Las Chicas Superpoderosas?

Una de las comparaciones que la exitosa película “Kpop Demon Hunters” ha recibido es con la caricatura de “Las Chicas Superpoderosas”, esto debido a que en esta última también sobresale un trío conformado por tres niñas con poderes: Bombón, Burbuja y Bellota, quiénes tienen personalidades únicas y distintas, mientras Bombón sobresale por ser líder e inteligente, Burbuja por ser dulce y tierna, finalmente Bellota es ruda y rebelde. Las distintas formas de ser y estilos muy peculiares de cada una ha hecho que el público haga comparaciones con la cinta que protagoniza Rumi, Zoey y Mira, quiénes no solo tienen estilos únicos sino que al igual que Las Chicas Superpoderosas tienen un color que las caracteriza, por ejemplo en el tono de pelo de las Huntrix.

¿Cuándo se estrenó Las Chicas Superpoderosas?

La caricatura de Las Chicas Superpoderosas se estrenó por primera vez en 18 de noviembre de 1998 a través de la cadena Cartoon Network. El responsable de su creación fue el destacado animador, director, guionista y productor estadounidense Craig McCracke, quién también es conocido por estar detrás de la creación de Mansión Foster para amigos imaginarios, una de las caricaturas que marcó los años dos mil.