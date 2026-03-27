¡CONFIRMADO! El elenco de El Diablo Viste a la Moda 2 viene a México: Podrías conocerlos esta fecha en este lugar

La esperada secuela de El Diablo Viste a la Moda 2ha comenzado a encender motores en sus fans mexicanos, luego de que se confirmará de manera oficial que parte del elenco, el cual aún no está completamente confirmado, sobre quién vendrá, visitará próximamente la Ciudad de México como parte de la promoción de la nueva cinta.

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Entre los fans de la película, el anuncio ha despertado gran emoción, pues el filme se considera un ícono de la industria tanto de la moda como del entretenimiento.

The world's our runway. The Devil Wears Prada 2 global tour is coming.



📍Mexico City

📍Tokyo

📍Seoul

📍Shanghai

📍New York

📍London pic.twitter.com/hEtQZsq1Qz — 20th Century Studios (@20thcentury) March 27, 2026

Expectativa por el elenco de la secuela

Es importante señalar que hasta ahora no se ha confirmado qué parte del elenco asistirá al evento; los fanáticos esperan que lleguen las grandes figuras que le dieron vida a la entrega original, como Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, entre otros.

Con la visita del elenco a México, se espera que el filme reafirme su impacto mediático como película de alto impacto para la moda y el entretenimiento que marcó a toda una generación.

¿Dónde será el evento en CDMX?

Hasta el momento solo se ha revelado que México forma parte de una gira que llevará a parte del elenco por todo el mundo, pues se han señalado paradas en países como México, Tokyo, Seoul, Shanghai, New York y Londres. Por lo que será en los próximos días que los fans podrán conocer más detalles sobre cuándo y en dónde se podrá conocer a los actores.

¿Qué se espera de El Diablo Viste a la Moda 2?

Se espera que este nuevo filme se centre en la secuela que gira en torno a Miranda Priestly envejecida enfrentando el declive de la revista Runway, mientras Emily Charlton convertida en ejecutiva de alto nivel de un grupo de lujo, se convierte en su nueva rival.