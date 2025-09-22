La Roca visitará la CDMX para promocionar “The Smashing Machine”, esta es la fecha

Dwayne Johnson, más conocido como “La Roca”, es un actor muy reconocido por la farándula internacional, quien se ha destacado por tener un físico impresionante y por una gran carisma que lo ha caracterizado, haciéndolo uno de los actores más queridos por el público.

Oscar 2023 | Colin Farrell, La Roca, Nicole Kidman y demás artistas. [VIDEO] Grandes artistas dieron lugar en esta entrega 95 de los Premios de la Academia. Cada uno nos compartió un poco de su vida y proyectos que tal vez no conocías.

Para sorpresa de sus miles de seguidores, se anunció que visitará la CDMX, para promocionar “The Smashing Machine”, un filme en el que tendrá la oportunidad de interpretar al luchador Mark Kerr. Para que lo puedas conocer, te compartiremos la fecha para que acudas a verlo.

¿Cuándo llegará La Roca a la CDMX?

La Roca, el actor y ex luchador de la WWE, anunció que para promocionar “The Smashing Machine”, visitará la CDMX. Un filme que se considera una de las más esperadas entre el público, además de obtener buenas críticas.

El anuncio de la esperada visita, lo hizo la productora de Diamonds Films México, explicando que el 7 de octubre, Dwayne Johnson, junto a Benny Safdie, estarán en el importante evento. Sin embargo, la casa productora no dejó más información, por lo que sigue siendo un misterio la dirección y hora en que se presentará el artista.

Por otro lado, el estreno oficial en México, se menciona que será desde el 9 de octubre, permitiendo que los usuarios puedan ver y disfrutar del filme en las salas de cine en sus megas pantallas. Por lo que debemos estar atentos a las cuentas oficiales para obtener más detalles en los próximos días.

¿Qué le pasó a Mark Kerr?

La Roca visitará la CDMX, para hacer la promoción de “The Smashing Machine”, un filme que cuenta la historia de Mark Kerr, un reconocido luchador estadounidense, quien se destacaba por tener conocimiento en la lucha libre profesional y por ser campeón en la UFC.

Lamentablemente, sufrió una dependencia a los analgésicos, los cuales eran recetados para poder soportar los dolores y poder acelerar su recuperación entre cada una de sus peleas. En 1999, logró sobrevivir a una sobredosis e iniciar su proceso de rehabilitación. Incluso, fue clave para la realización de la película, convirtiéndose en consultor del filme, buscando que sea un filme auténtico. Mantente atento, ya que próximamente se anunciarán más detalles para que conozcas al admirado y querido actor de la película.