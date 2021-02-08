Estas son las mejores películas de Dwayne Johnson ‘La Roca’ que ningún fanático se puede perder.

Dwayne Johnson ‘La Roca’ se convirtió en uno de los actores más reconocidos de la última década, pues participó en múltiples proyectos profesionales que dejaron al descubierto sus maravillosas habilidades actorales.

El artista, de 48 años, se dio a conocer tras participar en grandes películas que marcaron un antes y un después en su carrera artística.

Recordemos que, el californiano empezó su trayectoria como luchador, profesión donde se ganó el reconocimiento de la industria del entretenimiento. Posteriormente, se adentró al maravilloso mundo de la cinematografía en 1999, donde demostró su histrionismo en la pantalla grande.

Te presentamos las mejores películas de Dwayne Johnson que no te puedes perder.

Rápidos y Furiosos

Fue en el 2013, cuando el actor encarnó a uno de los personajes más trascendentales de su carrera artística. Y es que, el histrión se metió en el papel de ‘Luke Hobbs’ en la sexta edición de ‘Rápidos y Furiosos’, película que se convirtió en un hito en el género de acción.

Tras su gran actuación, ‘La Roca’ también se incorporó en ‘Furious 7’, ‘The Fate of the Furious’, ‘Fast Five’ y 'Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw'.



Jumanji: Welcome to the Jungle

El remake de la película noventera se engalanó con la presencia de Dwayne Johnson, quien interpretó al ‘Dr. Smolder Bravestone’. Fue en el 2017, donde el estadounidense dejó al descubierto su destreza, musculatura y gran rendimiento físico en esta película repleta de diversión.

Tras el éxito obtenido, ‘La Roca’ fue llamada para participar en la segunda parte ‘Jumanji: The Next Level’.

Te puede interesar: No te pierdas las increíbles y sorprendentes predicciones de ‘Los Simpson’ relacionadas al ‘Super Bowl’.



The Rundown

Dwayne Johnson también se transformó en un cazador de recompensas y chef frustrado durante el rodaje de la cinta 'The Rundown'. Y es que, en el 2003, el californiano compartió foro junto a prestigiosas estrellas como Seann William Scott, Christopher Walken, Ewen Bremner, Jon Gries y muchas exitosas celebridades.



El Rey Escorpión

‘Mathayus’ fue el primer papel protagónico de Dwayne, quien trascendió para siempre con este icónico personaje. ‘La Roca’ dio vida a un legendario guerrero egipcio que intentó regresar a su pueblo de vuelta a Gomorra.

Los rumores apuntan a que podría realizarse una secuela en los próximos años, donde Dwayne Johnson participaría como productor.



Skyscraper

En esta película, el artista interpretó a un antiguo líder del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI y veterano de guerra del ejército de Estados Unidos. Una vez más, Dwayne Johnson demostró sus grandes dotes actorales para las películas de acción y de aventura.

También te puede interesar: Conoce las mejores frases de la doctora Cristina Yang en la aclamada y exitosa serie ‘Grey’s Anatomy’.