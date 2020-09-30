Zac Efron protagonizará la nueva adaptación cinematográfica de la novela ‘Ojos de fuego’ de Stephen King.

Zac Efron sigue sumando interesantes proyectos a su carrera, con los cuales, se mantiene como una de las estrellas más importantes de Hollywood.

Ahora, se confirmó su participación en la nueva adaptación cinematográfica de la novela Ojos de fuego de Stephen King.

De acuerdo con medios internacionales, Universal Pictures confirmó la incorporación del actor estadounidense para la película que será el remake de la producción realizada en 1984, misma que fue protagonizada por Drew Barrymore.

Te puede interesar:

Confirman la segunda entrega de la película live-action de ‘El Rey León'; será del director de ‘Moonlight’.

Además del trabajo de Zac Efron en el rol protagónico, también está confirmado que el cineasta Keith Thomas será el director de esta nueva entrega que será llevada bajo el guion de Scott Teems, quien ha trabajado en cintas como Halloween Kills.

Hasta ahora no se ha definido el papel que tomará Zac Efron en esta nueva versión de la novela del aclamado escritor Stephen King, quien es uno de los consentidos de Hollywood. Se especula que podría jugar el rol de Andrew McGee, un joven padre que en compañía de su hija tendrá que huir de la corporación conocida como The Shop.

Sobre los demás actores que serán parte del reparto de la película, aún no se han dado noticias, por lo que medios especializados solo se han dedicado a adelantar que deberá de estar repleto de estrellas de gran trayectoria.



La historia

Firestarter, Ojos de fuego, es un libro escrito por Stephen King que se publicó en 1980. En el relata la historia de un hombre que escapa con su hija de una agencia gubernamental, debido a que la pequeña posee poderes de piroquinesis, es decir, que puede provocar fuego con su mente.

En 1984, la historia fue llevada al cine bajo la dirección de Mark L. Lester y con la participación de Drew Barrymore, David Keith y Heather Locklear, Martin Sheen, George C. Scott, Art Carney y Louise Fletcher.

También te puede interesar:

Letitia Wright, quien interpreta a ‘Shuri’, sería la nueva ‘Black Panther’ en el Universo Cinematográfico de Marvel.