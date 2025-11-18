La miniserie española de solo 6 episodios que está basada en una novela y no te dejará moverte de la silla

Con el objetivo de seguir fidelizando a sus usuarios de todas partes del mundo, Netflix ha estrenado una nueva miniserie para no moverse de la silla: El cuco de cristal. Esta producción se lanzó al público el pasado 14 de noviembre.

Esta producción española cuenta con el protagónico de Catalina Sopelana y se inscribe en el género del thriller. Su trama aporta suspenso y se basa en la novela homónima de Javier Castillo. Conoce de qué se trata.

El cuco de cristal: ¿De qué se trata la nueva miniserie basada en la novela de Javier Castillo que está dando qué hablar?

Esta miniserie de 6 episodios es perfecta para consumir en una tarde o noche. Su trama puede recordar a otra producción exitosa de Netflix: La chica de nieve (2023). Esto se debe a que el autor de esta última obra escrita es el mismo que el que escribió El cuco de cristal: el escritor español Javier Castillo.

La adaptación de la novela de Castillo aporta giros inesperados y mucha intriga. La trama aborda a Clara Merlo (Catalina Sopelana): una residente de primer año que sufre un infarto fulminante. Luego de someterse a un trasplante de corazón siente que necesita conocer más sobre el joven que falleció y le permitió tener una segunda oportunidad.

La curiosidad de la protagonista la lleva a un pequeño pueblo donde los vecinos guardan secretos. El mismo día que llega, desaparece un bebé de un parque público.

El éxito de la novela El cuco de cristal de Javier Castillo

El cuco de cristal fue publicada por Penguin Random House en 2023 y vendió casi 100.000 ejemplares en español. Quienes adaptaron la novela a la ficción televisiva son Jesús Mesa y Javier Andrés Roig (La chica de nieve). Pero los episodios han sido dirigidos por Laura Alvea y Juan Miguel del Castillo.

El éxito de la miniserie protagonizada por Catalina Sopelana, Alex García, Itziar Ituño, Iván Massagué, Tomás del Estal y Alfons Nieto reside en la fórmula del thriller: suspenso y tensión progresiva y gradual para mantener la atención del espectador hasta llegar a los giros inesperados y sorpresivos.