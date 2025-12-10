Tragedia en Nueva York: Muere Wenne Alton Davis, actriz de The Marvelous Mrs. Maisel
La actriz Wenne Alton Davis, conocida por su participación en The Marvelous Mrs. Maisel perdió la vida de forma trágica en Manhattan. Esto es lo que se sabe.
La actriz Wenne Alton Davis, recordada por su participación en la exitosa serie de The Marvelous Mrs. Maisel, murió a los 60 años después de ser atropellada por un automóvil en Manhattan. De acuerdo con autoridades de Nueva York, Davis, cuyo nombre real era Wendy Davis, tenía derecho al paso peatonal cuando fue embestida por un Cadillac que se pasó la luz roja, lo que le provocó una lesión fatal en la cabeza. Ella logró ser trasladada de emergencia al Hospital Mount Sinai, pero desafortunadamente falleció horas más tarde.
¿Cómo ocurrió el accidente?
El conductor era un hombre de 61 años que giró a la izquierda hacia West 53rd Street cuando impactó a la actriz. De acuerdo con los reportes policiales, el hombre no huyó; por el contrario, permaneció en el lugar de los hechos junto a su víctima. Se sabe que hasta el momento no enfrenta cargos. Las autoridades continúan investigando, pero han confirmado que Davis caminaba correctamente en su cruce peatonal y no fue una irresponsabilidad de su parte.
La noticia corrió rápidamente y ya conmocionó a colegas y amigos. Su muerte ha causado gran impacto en sus seres cercanos que la vieron antes del accidente, como su amigo Edward Reynoso. Él reveló que horas antes ella le dijo una frase que ahora parece premonitoria: “Te quiero, te aprecio”. Reynoso confesó que en ese momento le pareció extraño que ella mencionara algo así y que le dio la sensación de “como si se estuviera despidiendo”.
La carrera de Wenne Alton Davis
Aunque su nombre no era ampliamente conocido por el público general, Davis construyó una trayectoria sólida en televisión. En The Marvelous Mrs. Maisel, apareció interpretando a una oficial de policía junto a la protagonista Rachel Brosnahan. También participó en producciones como Blindspot y New Amsterdam.
Sus compañeros reconocieron su trabajo constante y respetuoso. Ella siempre colaboró con producciones de alto perfil de cadenas como NBC y plataformas como Amazon Prime Video.
