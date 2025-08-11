Marvel celebra los 30 años de Toy Story con portadas alternativas coleccionables

Este es un buen momento para los coleccionistas. Resulta que Marvel Comics y Disney han unido fuerzas para celebrar el 30º aniversario de Toy Story con un proyecto que hará sonreír tanto a fans de los superhéroes más poderosos como a los amantes de Pixar.

Marvel y Disney se unen para el aniversario de Toy Story

En noviembre, tres de las series principales de Marvel recibirán portadas alternativas que recrean ilustraciones históricas de sus cómics, pero con un toque muy divertido. En estas, sustituyen a los personajes originales por Woody, Buzz Lightyear y otros juguetes de la saga.

Las tres portadas por el 30 aniversario de Toy Story

Si tienes curiosidad de verlas o si, incluso, eres coleccionista y quieres adquirirlas, prepárate para conocer las tres portadas que estarán disponibles para esta celebración:

1. Los Vengadores #4 (1963)

La portada clásica de “El Capitán América se une al equipo” perteneciente a la #4 de los Vengadores, tendremos a los juguetes de Toy Story en pose heroica listos para luchar.

Crédito: Marvel Comics | Disney

2. Amazing Fantasy #14

Una de las portadas más famosas de Marvel tendrá su propia versión con Toy Story. La portada del debut de Spider-Man, columpiándose con su telaraña, tiene una versión con Woody usando su lazo y disparando, con efectos de líneas blancas para simular movimiento.

Crédito: Marvel Comics | Disney

3. Nick Furia, Agente de S.H.I.E.L.D. #6 (1968)

La tercera y última portada tiene el arte de Nick Furia con traje espacial, obra de Frank Springer, y podrás ver a Buzz Lightyear sin arma, mirando sorprendido cómo su planeta explota al fondo.

Crédito: Marvel Comics | Disney

¿Dónde se podrán adquirir estos cómics?

En Estados Unidos ya se han abierto las reservas, con lanzamiento previsto para noviembre junto a la publicación regular de cada cómic. No hay confirmación sobre su llegada a Latinoamérica por parte de Panini, aunque podrían incluirse en tomos recopilatorios o en secciones especiales dedicadas a portadas alternativas.

Más allá de su rareza, el atractivo principal está en la fusión de la imaginación de Stan Lee y Jack Kirby con los juguetes de Andy, una combinación que probablemente no se repetirá hasta dentro de otros treinta años, si es que tenemos suerte.

¿Te gustaron las portadas?

También te puede interesar: Goku vs. Naruto: quién ganaría en un enfrentamiento según la IA