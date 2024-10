Moana y Maui están de vuelta en el tráiler oficial de Moana 2

La primera película de Moana fue un éxito y se volvió en una de las favoritas para chicos y grandes. La primera cinta se estrenó en el 2016 y fue tan exitosa que recaudó 643 millones de dólares a nivel mundial. Pero no solo el público la amo, pues también tuvo una destacada participación en los Premios de la Academia con dos nominaciones, una a Mejor Película Animada y otra a Mejor Canción Original por la canción de How Far I´ll Go.

En la primera entrega de Moana nos presentaron a una joven con mucha curiosidad y un enorme espíritu aventurero que siente una enorme conexión con el océano. Su padre, el jefe de la isla, prohíbe a cualquier habitante viajar más allá de los arrecifes, pero, aun así, Moana se embarca en una peligrosa aventura para salvar su hogar y restaurar el equilibrio del mundo. En su aventura conoce al simpático y divertido semidiós Maui, quien se convertirá en su acompañante.

¿Qué podemos esperar de Moana 2 y cuándo se estrena?

Finalmente, el tiempo de espera está por terminar y la verdad es que el más reciente tráiler de Moana 2 solo nos puede emocionar más. La nueva aventura comienza tres años después de la ocurrida en el primer filme. Ahora Moana es mayor y tiene una pequeña hermanita, además se ha convertido en la responsable de cumplir varias tareas importante para el bien de su tribu. Por lo que se puede ver en el tráiler, habrá nuevos y divertidos personajes y varios viejos conocidos de la primera entrega. En esta aventura Moana enfrentará la ira de los dioses y Maui estará ahí para acompañarla y orientarla con su conocimiento del mundo de los dioses.

La fecha de estreno está programada para el 28 de noviembre de este año. La animación luce increíble y seguramente nos robará el corazón como la primera entrega.

