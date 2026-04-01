Mother Mary: la nueva y más extraña película de Anne Hathaway que apunta para ganadora de premios

Después de la promoción de la película de El Diablo viste a la Moda 2, Anne Hathaway llega en un tráiler de su nueva y más extraña película: Mother Mary. La cinta dirigida por David Lowery llegará en primavera de 2026 y ya está generando conversación tanto por su propuesta visual como narrativa. La cinta es una mezcla de drama, música y elementos que llegan a resultar inquietantes. Todo para contar la historia de una cantante en crisis que se reencuentra con su pasado a través de una diseñadora.

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Mira el tráiler de la nueva película de Anne Hathaway: Mother Mary

La película sigue de cerca a Mother Mary, una estrella del pop en la cima de su carrera que se encuentra en un proceso de reinvención. Para lograrlo, recurre a Sam, una excelente diseñadora de modas con la que a la vez comparte un pasado complicado. Aunque todo inició como parte de un proceso creativo, la situación se transforma para convertirse en una fuerte confrontación emocional. Viejas heridas saldrán a la superficie a la par que construyen juntas su obra maestra.

El vestuario como protagonista

Esta película se clasifica como un “costume drama”, es decir, que Mother Mary utiliza la moda como el elemento narrativo central del filme. En este tipo de historias, las prendas construyen algo más allá de la estética de los personajes, revelando emociones, conflictos y evolución de los personajes.

Música, misterio y un toque oscuro

Otro de los puntos fuertes de la película es que cuenta con la participación de Charli XCX, quien añade otra capa a la experiencia gracias a su talento. Cabe mencionar que, aunque la música y la moda suenan a algo con mucho glamour, todo se acerca más al terror, por lo que sugieren una historia llena de simbolismo, rituales y secretos.

¿Te atreves a verla?