Muere ganador del Oscar que trabajó en “Vaselina”, a los 95 años

Este miércoles se confirmó la muerte de un ícono en Hollywood: Albert Wolsky, ganador del Oscar que pasó a la historia del cine como el diseñador de vestuario para "Vaselina". Tenía 95 años de edad.

El fallecimiento ocurrió el 23 de mayo en Los Ángeles, de acuerdo con Variety; sin embargo, no se ha dado a conocer la causa del deceso. "Un príncipe entre los hombres", escribió el también diseñador Christopher Lawrence. "Fuiste uno de los primeros que me dijo que iba a dedicarme a esto, y el hombre al que acudí por tantas grandes decisiones".

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Quién era Albert Wolsky

Originario de París, Albert Wolsky estableció una carrera en Hollywood y se mantuvo ahí por 5 décadas. Su trabajo más emblemático fueron los looks inspirados en los años 50 que creó para "Vaselina", incluyendo el atuendo de pantalones pegados y chamarra de cuero que se puso Olivia Newton-John para el final de la película.

En su autobiografía, Olivia Newton-John llegó a decir que en el vestuario de "Vaselina" se incluyeron piezas vintage que realmente eran de los años 50. Sobre los pantalones pegados, confesó que "eran muy viejos y solo había un par, por lo que no teníamos espacio para el error" en la filmación.

Durante su trayectoria, el diseñador consiguió una veintena de nominaciones a premios, entre ellas 7 para los Oscar; este último lo ganó dos veces, por su trabajo en "All that jazz" (1979) y "Bugsy" (1991).

También fue reconocido por desarrollar el vestuario para cintas como "La decisión de Sophie" (1982), "Tienes un e-mail" (1998), "Maid in Manhattan" (2002), "Across the universe" (2007) y "Revolutionary road" (2008). Sin embargo, sus inicios también se dieron en teatro y televisión.

El último trabajo de Albert Wolsky en cine fue para la película "Ámsterdam" (2022), de David O. Russell y en la cual actúan figuras como Margot Robbie y Christian Bale.

