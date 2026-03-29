Muere leyenda de Hollywood a los 79 años tras luchar contra el Alzheimer

La actriz Mary Beth Hurt murió debido a complicaciones de Alzheimer, una enfermedad con la que vivía desde hace muchos años. Su muerte marca la historia de una trayectoria en el cine, y aunque fueron pocas, sí pudo compartir pantalla con grandes actores del séptimo arte incluso en grandes cintas de Hollywood.

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¿Quién es Mary Beth Curt?

Mary Beth Hurt nació en Marshalltown, lowa pudo estudiar actuación en la Universidad de lowa, y después en NYU, sin embargo, su debut en el escenario se dio en los años setenta antes de que pudiera encontrar un papel en el séptimo arte. Su lanzamiento al estrellato se dio con Interiores de Woody Allen en 1978, donde pudo darle vida a una de las tres hermanas en la desintegración de su familia.

Posteriormente apareció en Chilly Scenes of Winter, después en El Mundo según Garp donde interpretó a Helen Holm a lado de Robin Williams en una adaptación que le dio popularidad en la pantalla grande. Pero, a lo largo de varios años también tuvo participación en la cinta La edad de la inocencia de Martin Scorsese, en Seis grados de separación donde pudo compartir libreto con Will Smith; de igual manera apareció en Padres Slaves of New York, Young Adult, El Exorcismo de Emily Rose y su más famosa película fue: La Dama en el Agua de M.Night Shyamalan.

El cine no fue su único trabajo, también estuvo en varios proyectos de televisión y teatro, actuó hasta 15 veces en Broadway, además pudo recibir tres nominaciones al Tony por Trelawny of he Wells, Crimes of the Heart y Benefactors. En su historial teatral también se incluye Love for Love, Top Girls, A Delicate Balance, The Misanthrope y The Cherry Orchard, sin embargo, su última aparición en Broadway se dio en el 2011 con la obra The House of Blues Leaves.

Quién era el esposo de Mary Beth Hurt

Paul Schrader, fue su esposo de Mary Beth Curt desde el año de 1983, la acompañó hasta el último día de su vida; este hombre era un cineasta central del cine de Estados Unidos, este hombre es conocido por haber escrito Toro Salvaje y Taxi Driver; además pudo dirigir varias películas como: First Reformed, Affliction y Gigoló Americano.

Cuando Hurt empeoró, Schrader pudo reorganizar su vida para estar cerca de ella y en una entrevista en el 2023, el cineasta habló sobre su vida con la actriz y rebelión que, se había mudado a una residencia asistida en Manhattan para poder estar cerca de ella.