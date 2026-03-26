ÚLTIMA HORA: Muere empleada en un centro Pokémon y se anuncia su cierre

¡AL MOMENTO! Lamentablemente una empleada de una tienda de productos Pokémon murió dentro de un Centro comercial de Ikebukuro en Tokio; de acuerdo con los primeros informes, se dio a conocer que, la víctima de aproximadamente 20 años, fue atacada en el cuello la noche del jueves, sin embargo, el presunto agresor de la misma edad, también dejó de vivir luego de cometer el mismo acto en sí mismo.

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¿Cómo reportar un ataque como el del Centro Pokémon en Japón?

Para poder evitar un ataque como lo que sucedió en el Centro Pokémon, de acuerdo con los que dicen las autoridades especialistas en este tipo de casos; lo ideal es identificar la zona de peligro, si se escuchan disparos, gritos o si observas una o varias personas armadas, lo mejor es alejarse, sin embargo, deberás mantener la calma.

Lo ideal es evacuar la zona de peligro, identifica las rutas de escape seguras, no te detengas a recoger objetos que se hayan caído, y si es posible ayuda a otras personas, pero no pongas en riesgo tu vida.

Encuentra un sitio seguro fuera del alcance de las personas armadas, bloquea la puerta con muebles pesados, apaga las luces y mantén silencio, tu teléfono móvil deberá permanecer en silencio o en modo vibrador; no abras la puerta hasta que estés seguro que el peligro haya terminado.

Comunícate con los servicios de emergencia al 9-11, cuando te respondan da datos claros, descripción de las personas armadas, número de atacantes y ubicación; deja la línea abierta, cuando lleguen las autoridades, sigue al pie de la letra sus instrucciones.

¿Qué hacer en caso de un ataque con arma blanca?

De acuerdo con El Soporte Vital Trauma Prehopilatario 10, en caso de ver a una persona herida con arma blanca, debes seguir los siguientes pasos, lo primero es determinar si la herida es grave, ya que estas pueden conducir a un shock hipovolémico, lo principal que se debe hacer es controlar la hemorragia, especialmente en las zonas como el abdomen, tórax o extremidades.

Lo ideal es hacer presión directa en la herida, para ello puedes ocupar un paño limpio; en caso de que la herida sea en alguna extremidad, se sugiere hacer un torniquete, el cual se coloca por encima de esta y en la parte más cercana a la extremidad, el objetivo es cortar el flujo sanguíneo y controlar la hemorragia.

Tras esto deberás hacer un vendaje comprensivo, los cuales se realizan con una presión moderada en la herida, esto con el objetivo de para la hemorragia pero también con la meta de que el flujo se sangre se siga dando de manera natural.

