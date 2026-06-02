Disney de luto: Muere Peabo Bryson, cantante de ‘Beauty and the Beast’ y ‘Whole New World’, a los 75 años

El mundo de Disney, la animación, música y el cine se encuentran de luto luego de que se diera a conocer la lamentable noticia de que el cantante Peabo Bryson falleciera a los 75 años de edad. El reconocido músico fue famoso por interpretar clásicos de Disney como “La Bella y la Bestia”“La Bella y la Bestia” tema que interpretó junto a Céline Dion, y “Un mundo ideal”, dueto con Regina Belle para ‘Aladdín’. La voz del querido artista marcó a miles de generaciones con canciones que se han convertido en parte de los soundtracks más importantes a nivel mundial por lo que toda la industria se encuentra estremecida ante su pérdida.

¿De qué murió Peabo Bryson?

La noticia sobre la muerte de Peabo Bryson fue declarada al medio Rolling Stone por parte de la familia del cantante. De acuerdo con la información reportada el cantante perdió la vida luego de sufrir un derrame cerebral. La hora de su muerte fue a las 5: 00 am de este 2 de junio. Según lo informaron sus familiares el artista murió "rodeado del amor de su familia y sus seres queridos".

“Aunque tenemos el corazón roto, nos reconforta saber lo mucho que se quería a Peabo y cuántas vidas fueron tocadas por su voz y su generosidad. Su legado y su música perdurarán por generaciones” fueron algunas de las palabras de sus familiares, mismos que manifestaron su gratitud por el cariño, apoyo, oraciones y todo el apoyo que han recibido.

¿Quién era Peabo Bryson?

Peabo Bryson nació el el 13 de abril de 1951 en Greenville, Carolina del Sur. Inició su carrera musical a muy temprana edad ya que fue en 1960 cuando lanzó su primer álbum debut llamado "Peabo". Su voz fue muy reconocida debido a que esta era tenor y la técnica para cantar era impecable. Lanzó grandes éxitos como “I'm So Into You”, “Let the Feeling Flow”, “If It's Really Love”, “Feel the Fire” y “Through the Fire”, por mencionar algunos. Hizo colaboraciones con artistas como Roberta Flack, Angela Bofill y Regina Belle.

