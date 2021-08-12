Estos son los datos que no sabías de La Bella y la Bestia.

Estos son los datos curiosos de La Bella y la Bestia. Te contamos muchos secretos que seguramente no sabías sobre esta emblemática cinta de Disney.

El largometraje de princesas está basado en la película animada homónima hecha en 1991 y que se estrenó el 22 de noviembre de ese mismo año.

'La Bella y la Bestia' fue la primera cinta animada en recibir nominaciones al Óscar e incluso triunfó en las categorías de Mejor banda sonora y Mejor canción.

La película se rodó en los estudios Shepperton en Londres, donde se han filmado clásicos de la pantalla grande como 'Paisaje a la India' y 'La Naranja Mecánica'. En el set se recrearon 27 escenarios diferentes que requirió la película de 2017.

La directora de casting, la montadora y todas las jefas de departamento son mujeres, por lo que se trata de un homenaje al mensaje de empoderamiento femenino de la historia.

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'La Bella y la Bestia' tiene orígenes franceses

El cuento original de 'La Bella y la Bestia' se publicó por primera vez en Francia en el siglo XVII bajo el título 'La Belle et la Bête'. Es de la autoría de Gabrielle- Suzanne Barbot de Villeneuve y quiso pormever el mensaje de que la belleza está en el interior de las personas. En esa historia, 'Bella' es un personaje inteligente, le gusta la literatura, tiene criterio propio y es divertida y audaz.

Aunque se trata de una una historia francesa, en la película no hay franceses. El único personaje con acento francés es el candelabro, interpretado por Ewan McGregor.

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