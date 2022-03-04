¿Aladdín es el verdadero villano de su propia película?

Quien ha visto la película de Aladdín seguramente tendrá la idea de que se trata de un buen chico. Sin embargo, una teoría afirma que en realidad el joven personaje es en realidad el villano de su propia cinta.

De acuerdo con el videovlog de Luis Velody, una postura desconocida hasta ahora del protagonista del emblemático largometraje salió a la luz.

Y es que según el visual de TikTok, para comenzar el personaje prefiere robar antes que ponerse a trabajar para salir adelante en su vida y mantenerse.

Además, Aladdín siempre fue un mentiroso y un manipulador, incluso hasta en asuntos del amor, pues consiguió a Jazmín a base de puros engaños y mentiras e incluso dijo estar dispuesto a casarse con ella, pero fingiendo ser un príncipe, quien en realidad no era.

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Las razones de Jafar para hacer "maldades"

Jafar es el antagonista de la película de Disney Aladdín y aparentemente es un malvado mago árabe y al mismo tiempo el ex-gran visir del Sultán de la ficticia ciudad de Ágrabah. Era capaz de convertirse en una cobra gigante gracias a su cetro mágico con forma de serpiente.

Sin embargo no era del todo malo. Por el contrario a las mentiras de Aladdín, Jafar organizó un golpe de estado porque realmente era necesario, la gente se moría de hambre y los bandidos eran los dueños del pueblo, de las calles, de su gente.

En realidad, uno se preocupaba por su población, mientras que otro fingía y jugaba a ser un falso príncipe que no trabajaba, solo robaba y se enfocaba en las mentiras seductoras que le decía a Jazmín para tenerla con él.

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