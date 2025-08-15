¿Peacemaker tendrá su propia película? James Gunn responde con misterio

Después de la exitosa cinta de Superman, los fans quieren saber cada día más y más. James Gunn logró revivir el universo cinematográfico de DC de forma majestuosa y los fanáticos mueren por conocer sus planes… ¿Qué películas siguen? ¿Veremos más de Superman? ¿Conoceremos a nuevos héroes? ¿Habrá una nueva película con Peacemaker de protagonista?

James Gunn mantiene toda información en el misterio

Durante una reciente entrevista, James Gunn fue cuestionado directamente sobre si Peacemaker, el irreverente antihéroe interpretado por el exluchador John Cena, tendrá su propia película. Su respuesta fue clara, pero a la vez bastante intrigante: “Conozco la respuesta, pero no puedo decirla”.

El cineasta explicó que el motivo de su silencio se debe a una promesa que le hizo a Peter Safran, su socio en la dirección creativa del nuevo Universo DC (DCU).

¿Qué significa esto para el futuro del DCU?

Aunque Gunn no confirmó ni negó la existencia del proyecto, sus palabras han desatado teorías entre los fans. Muchos creen que Peacemaker podría regresar no solo en la tercera temporada de su serie, sino también en una cinta que lo conecte directamente con otras producciones clave del nuevo DCU.

La serie, que tuvo su debut en 2022 como un spin-off de la cinta de “The Suicide Squad”, destacó por su tono irreverente, acción violenta y un inesperado desarrollo emocional del protagonista, convirtiéndose en un éxito para la plataforma de HBO Max.

Peacemaker y su posible conexión con otros héroes

Dentro del plan que James Gunn ha delineado para el DCU, se sabe que varios proyectos estarán interconectados a través de películas y series. De hecho, Peacemaker hizo su pequeña aparición en la cinta de Superman, cosa que fue aplaudida por los fans y por la crítica. Si Peacemaker obtiene su propio filme, podría servir como punto de enlace con personajes ya confirmados como nuevos.

Por ahora, los fans tendrán que esperar a que James Gunn pueda hacer una confirmación de manera oficial. Lo único seguro es que el director ya tiene una respuesta, un plan claro, y viendo el trabajo que hizo con el Hombre de Acero, queda claro que el DCU está en buenas manos. Conociendo su estilo, es probable que cuando la revelación llegue, lo haga a lo grande.

Aquí puedes ver el tráiler de la segunda temporada de Peacemaker

¿Te gustaría que Peacemaker diera el salto a la pantalla grande?

