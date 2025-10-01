Nueva colección de muñecas canta al ritmo de Wicked: For Good

Si te gusta coleccionar las populares muñecas de Mattel y además amas la película de Wicked, este es tu momento. Con el estreno de Wicked: For Good cada vez más cerca, el universo de Oz empieza a expandirse más allá de la pantalla. Una nueva colección de muñecas inspiradas en Elphaba y Glinda acaba de salir a la luz, y no son cualquier pieza de colección: estas figuras incluyen fragmentos de la canción “For Good”, uno de los momentos más emotivos de la historia.

El mundo de Wicked cobra vida en versión muñeca

La muñeca de Elphaba llega vestida con un elegante vestido azul con negro, su característica piel verde y peinada con una trenza larga, mientras que Glinda brilla con un vestido color periwinkle adornado con mariposas y su clásica y brillante cabellera rubia. Cada una tiene un precio de 26.99 dólares (499 pesos mexicanos aproximadamente).

Un set de juego directo a la Ciudad Esmeralda

Pero eso no es todo lo que la popular marca de juguetes preparó para los fans, pues, además de las muñecas, también se presentó un compacto mini playset que abre paso a escenarios icónicos de Wicked, como la Universidad de Shiz y la Ciudad Esmeralda. Este set incluye figuras de miniatura de Elphaba, Glinda y el Mago, además de detalles interactivos como la burbuja de Glinda y la escoba de Elphaba. Su costo es de 30 dólares (550 pesos mexicanos aproximadamente), convirtiéndolo en una pieza que encantará tanto a fans como a coleccionistas.

Crédito: Mattel

Estreno y contexto de Wicked: For Good

La verdad es que la colección es bastante bonita y si ya quieres tener la tuya, debes saber que el lanzamiento de esta línea coincide con la cuenta regresiva para el estreno de Wicked: For Good, dirigida por Jon M. Chu y protagonizada por Ariana Grande (Glinda) y Cynthia Erivo (Elphaba). Así que la película y las muñecas se estrenarán el próximo el 21 de noviembre.

¿Te gustaron las muñecas?

