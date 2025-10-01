Gira Mundial BTS 2026: todo lo que sabemos y la gran pregunta… ¿México está en la lista?

Este es el comienzo de una nueva era y el fandom de BTS lo sabe, pues, se está viviendo un renacer, luego de que finalmente sus integrantes completaran el servicio militar obligatorio. A estas alturas, la banda ya confirmó que en primavera de 2026 regresarán con un nuevo álbum grupal y, lo mejor de todo, una gira mundial.

BTS confirma su regreso en 2026

El reporte que desató la locura vino de Hyundai Motor Securities, que estimó que el tour comenzará en mayo de 2026 y se extenderá hasta diciembre de ese mismo año. Se espera que más de 4 millones de personas asistan a sus shows, con un promedio aproximado de 60,000 asistentes por concierto. Esta información dejó en claro a las Army que la gira mundial será todo aquello que habían soñado y que será lo más impresionante que ha hecho el grupo hasta ahora.

¿Qué tan oficial es la información?

Aunque el regreso del grupo ya está confirmado, lo revelado por Hyundai es parte de un informe financiero y no un anuncio directo de HYBE. Eso significa que no podemos considerar esta información como oficial, además de que no hay fechas y no se conocen los países que podrían visitar. Aun así, el nivel de detalle de la proyección que hizo la empresa financiera ha sido suficiente para encender la esperanza del ARMY global.

La última vez que BTS giró como septeto fue en 2019 con Love Yourself: Speak Yourself, que rompió récords de asistencia en estadios de todo el mundo. Es por eso que ahora, con siete años de diferencia, la expectativa es todavía mayor, pues, el crecimiento de la base de fans de la agrupación coreana no se detiene.

¿México en la mira del tour?

Aquí viene lo que más interesa: aunque Hyundai no especifica sedes, los fans mexicanos tienen razones para emocionarse. En giras previas, BTS incluyó a México como parada clave en Latinoamérica y, considerando que hablamos de estadios con capacidad superior a 60,000 personas, la CDMX sería una sede perfecta para la agrupación.

Además, hay que recordar que HYBE ha reconocido en varias ocasiones la fuerza del ARMY mexicano en ventas digitales y streaming, por lo que la expectativa de que el grupo regrese a nuestro país es más fuerte que nunca.

Impacto en la industria y el fandom

El comeback de BTS no solo revolucionó al ARMY: también impactó a la industria musical y a HYBE, que ya elevó sus proyecciones financieras. Analistas aseguran que la gira del septeto será un fenómeno sin precedentes, superando a otros grupos de K-pop.

Por ahora, toca esperar el anuncio oficial por parte de HYBE mientras el ARMY se prepara de nuevo para vivir la magia de BTS.

