Mira la increíble transformación de Anne Hathaway para poder interpretar su papel en ‘The Witches’. (VIDEO)

Una de las películas más esperadas en medio de la pandemia de Covid-19, es The Witches, la cual es protagonizada por Anne Hathaway, quien dio a conocer el proceso de su transformación.

Por medio de un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, la actriz estadounidense compartió parte del largo y minucioso proceso de transformación para interpretar su papel en la cinta que se podrá ver en una plataforma digital el próximo 22 de octubre.

Todo es magia

Fueron las palabras que dejó en la descripción la estrella de Hollywood, quien presume ser una de las artistas más completas del medio del entretenimiento.





La adaptación de la popular novela infantil de Roahl Dahl, cuenta con la dirección de Robert Zemeckis, un cineasta que estuvo detrás de películas como Back to the Future de 1985, Who Framed Roger Rabbit de 1988, Forrest Gump de 1994 y Cast Away del 2000.

Cabe recordar que Anna Hathaway obtuvo el Oscar a la mejor actriz de reparto por Les Misérables en 2012; también, figura en The Witches Octavia Spencer, vencedora de la estatuilla a la mejor actriz secundaria por The Help.

The Witches presenta de la misma forma un estilo muy mexicano detrás de las cámaras, ya que tanto Alfonso Cuarón como Guillermo del Toro, figuran como productores de esta película de Warner Bros.

