Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Jennifer Lawrence estarían juntos en la nueva comedia ‘Don’t Look Up’.

Grandes estrellas del cine como Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Timothée Chalamet y Ariana Grande, son parte del gran elenco que se está preparando para la nueva comedia Don’t Look Up, que también tendrá la participación estelar de Jennifer Lawrence.

Este proyecto que resulta muy ambicioso y supone un gran éxito, es dirigido por el cineasta Adam McKay y está siendo preparado para una importante plataforma de contenidos streaming.

De acuerdo con los detalles que se han dado a conocer sobre Don’t Look Up en algunos medios estadounidenses, es que también se planea la incorporación de otros actores como Jonah Hill, Himesh Patel, Kid Cudi, Matthew Perry y Tomer Sisley.

Además de Lawrence y DiCaprio, que son señalados como los líderes del reparto de esta nueva cinta que ya está dando mucho de qué hablar, anteriormente se habían confirmado a otras estrellas de gran renombre como Cate Blanchett y Rob Morgan.



Don’t Look Up

Don’t Look Up es una comedia que relatará la historia de dos mediocres astrónomos que se enfrentarán a la difícil tarea de anunciar a toda la humanidad que la Tierra podría ser destruida por un asteroide que se aproxima; sin embargo, gracias a su dudosa reputación nadie les creerá.

Según detalles revelados por el medio especializado The Hollywood Reporter, el rodaje de Don’t Look Up comenzará el próximo 19 de noviembre en Boston, por lo que se espera que la cinta sea estrenada a finales de 2021 o principios de 2022.

Sin embargo, hasta ahora todo sobre su rodaje y estreno son especulaciones, por lo que no hay una confirmación oficial de este nuevo proyecto que ya muchos están ansiosos por poder ver.

