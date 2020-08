VIDEO: En ‘Batman: Death in the Family’, el público decide el futuro de ‘Robin’. Mira el nuevo tráiler.

Previo al estreno de Superman: Man of Tomorrow, ha sido publicado el nuevo tráiler de Batman: Death in the Family, que ha mostrado ser una innovación en las películas animadas de la compañía DC Comics.

Te puede interesar:

El Universo Cinematográfico de Marvel planea traer de vuelta a uno de sus proyectos a Tony Stark/Iron Man.

Esta nueva película es una adaptación de la historia del cómic de 1988 que lleva el mismo nombre, en donde se relata la tragedia del segundo Robin, Jason Todd, a manos de Joker.

Cabe señalar que el presente 2020 ha sido un año muy ocupado en cuanto a nuevas películas animadas de DC, con el estreno de Superman: Red Son y Justice League Dark: Apokolips War.

El tráiler de Batman: Death in the Family muestra, esencialmente, una precuela de Batman: Under the Red Hood del 2010, y que contará con varios actores de esta primera.

Bruce Greenwood será Batman y John DiMaggio interpretará a Joker. El elenco incluye a Zehra Fazal de Young Justice como Talia al Ghul y Gary Cole de Veep como Two-Face y el Comisionado Gordon.

Cabe señalar que DC Comics está tomando el ejemplo de Black Mirror en una plataforma de streaming, ofreciendo a los fans una experiencia cinematográfica interactiva, ya que Batman: Death In The Family permitirá revivir la película animada Batman: Under the Red Hood de 2010, donde los fans tendrán la posibilidad de controlar cómo se desarrolla la historia.

También se ha mencionado que es una especie de homenaje al cómic original, en donde el público tuvo que decidir el destino de Jason Todd por vía telefónica.

También te puede interesar:

‘Tenet’ de Christopher Nolan ya tiene fecha de estreno para Estados Unidos y más de 70 países en el mundo.

Hasta el momento, aún no hay una fecha de estreno de Batman: Death in the Family, pero se sabe que podría ser en octubre de 2020.