El Universo Cinematográfico de Marvel planea traer de vuelta a uno de sus proyectos a Tony Stark/Iron Man.

Después de año y medio de la muerte del personaje Tony Stark en Avengers: Endgame, millones de fans siguen con la esperanza de que el personaje regrese, ya que Robert Downey Jr. supo ganarse el cariño y preferencia de quienes siguen al Universo Cinematográfico de Marvel.

Te puede interesar:

‘Bugs Bunny’ celebra 80 años como el personaje animado más importante de todos los tiempos. ¿Qué hay de nuevo, viejo?

Luego de 21 películas, Marvel decidió poner fin a dos de los grandes Vengadores: Capitán América y Iron Man. El primero simplemente se retiró y decidió vivir una vida tranquila junto a Peggy Carter, mientras que Tony se sacrificó para finalmente acabar con Thanos.

La muerte de Tony Stark tiene un peso emocional grande en la última película, pues una de las teorías iba en la línea del arco argumental de Secret Wars, donde un Tony Stark del pasado termina en el presente, de la misma forma que Loki o Gamora.

Ahora, existen rumores sobre que Marvel está pensando en una adaptación cinematográfica. Se trata de Los Illuminati, con Kevin Feige como productor ejecutivo; sin embargo, se desconoce si se trata de una película o serie.

Hay que recordar que Los Iluminati son una rama de los Vengadores que trabajaban en secreto, detrás de bambalinas y alejados de la acción en la que se suelen enfocar los cómics.

También te puede interesar:

Revelan el primer adelanto de la película de 'Phineas y Ferb' que viene con una nueva canción.

Hasta el momento, no hay garantía de que el desarrollo de Los Illuminati traiga de vuelta a Tony Stark, pero existe un argumento en donde existen personajes que trabajan en secreto, lo cual sería perfecto para su retorno.