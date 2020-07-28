‘Tenet’, de Christopher Nolan, ya tiene fecha de estreno para Estados Unidos y más de 70 países en el mundo.

Mientras algunas producciones pospusieron su estreno debido a la pandemia de Covid-19, Christopher Nolan apareció con una buena noticia para todos los cinéfilos. Tenet, la reciente película del director británico, podría llegar a los cines extranjeros el 26 de agosto.

Warner Bros. dio a conocer un comunicado oficial para la prensa, donde se informa que países como Japón, Rusia, Australia, Canadá, y la mayor parte de Europa, podrán disfrutar del esperado filme muy pronto.

Para Estados Unidos también hay buenas noticias, pues la cinta de acción podría llegar a salas selectas el 3 de septiembre. El estreno pretende ser escalonado ante los brotes de Covid-19 y conforme los recintos comiencen a operar con normalidad.

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Tenet sufrió más de un mes de retraso, pues estaba prevista para el 17 de julio; sin embargo, pospuso su premiere ante los innumerables casos de contagios en Estados Unidos y en el mundo.

Warner Bros. también propuso un radical cambio para las fechas de estreno en las futuras cintas. Aunque en un principio era conveniente lanzar los filmes en fin de semana para vender mayor número de entradas, ahora se piensa lanzar los estrenos en mitad de semana para distanciar a los asistentes.

Los cines que ya comenzaron sus operaciones se vieron en la necesidad de tomar medidas sanitarias, como el distanciamiento entre butacas y el ingreso del 25 o 50 por ciento de personas.

Las medidas de higiene también han sido estrictas, incluyendo el uso del cubrebocas, gel antibacterial, lavado de manos constante y medir la temperatura de los asistentes.

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