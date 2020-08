BTS: “Break the Silence”. Todo lo que debes saber de la nueva película de la banda surcoreana.

La exitosa agrupación de K-pop, BTS, está por lanzar una película documental, misma que es esperada por todo el mundo en medio de la pandemia por Covid-19.

La venta de boletos inició el pasado 27 de agosto e inmediatamente se agotaron, situación que confirmó que los de Corea del Sur viven el mejor momento en su carrera musical.

A continuación te presentamos todo lo que debes saber sobre la cinta que retrata la trayectoria de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

¿Por qué lleva como título “Break the Silence”?

Por ser una adaptación de la serie de BTS, con el mismo nombre. Ésta fue lanzada en mayo del 2020 y cuenta con 7 episodios de 30 minutos.

Mostrarán a sus millones de fanáticos alrededor del mundo una cara que pocos conocen, pues será lejos de lo que hacen en los escenarios.

La película seguirá la vida de los integrantes de la banda a lo largo de su gira mundial “Love Yourself World Tour”, previa al lanzamiento de su disco “Map Of The Soul: Persona”.

¿Dónde y cuándo se estrena “Break the Silence” de BTS?

La venta de boletos está a cargo de una empresa de cines (Cinepolis) y la disponibilidad en las salas va conforme al semáforo epidemiológico de cada entidad del país.

El nuevo documental de BTS está programado para el próximo 24 de septiembre. Durante este mes puedes disfrutar de su serie en Weverse e irte emocionando por este gran acontecimiento que, sin duda, será un fenómeno mundial.

