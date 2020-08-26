La mítica película de terror ‘El Exorcista’ regresará a la pantalla grande con un reboot en 2021.

El Exorcista, una de las mejores cintas de terror de todos los tiempos y la cual dejó marcada a más de una generación, regresará con un reboot en 2021.

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Cada vez son más los clásicos del entretenimiento que cuentan con una nueva entrega, tal es el caso de esta película, que fue un parteaguas en el cine de miedo.

La productora Morgan Creek reveló que está trabajando en un reboot de esta película para la pantalla grande, misma que estaría en los cines el próximo año.

Cabe recordar que hace poco tiempo se estrenó una serie de televisión de El Exorcista, la cual fue adaptada en la época actual.

Aunque al principio tuvo buena aceptación, la serie no terminó de despuntar y fue cancelada luego de dos temporadas.

El Exorcista es una película de terror clásica dirigida por William Friedkin, que se estrenó en el año de 1973.

La historia está basada en la novela homónima escrita por William Peter Blatty, publicada en Estados Unidos en el año 1971, la cual relata un exorcismo real, el cual se llevó a cabo en 1949.

Cabe mencionar que esta película será un reboot y no un remake, ya que no será recreada totalmente pero sí tendrá cierta conexión con la historia original, la cual estuvo nominada a más de 10 premios Oscar.

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El estreno de la primera película en los años 70 provocó una abrumadora aceptación por parte del público y también de la crítica, tanto que terminaron considerándola como una de las mejores películas de la historia del terror.