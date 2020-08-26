El próximo gran villano del Universo Cinematográfico de Marvel será revelado en las próximas películas.

Luego de que Thanos fuera el villano en las tres primeras fases del Universo Cinematográfico de Marvel, ahora se busca a la siguiente gran amenaza, por lo que Doctor Doom podría tomar este importantísimo papel; sin embargo, él no sería el mayor antagonista que tendrán que enfrentar los populares superhéroes, ya que pronto se podría ver a Galactus en el MCU.

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Ahora que Marvel recuperó los derechos del personaje, no hay impedimento para que se utilice en alguna de sus producciones, pero al tratarse de un villano tan poderoso, Galactus podría tomar la misma línea que Thanos y ascender gradualmente al poder.

Con la próxima llegada de las series de Marvel a la compañía más grande de animación y el debut de los Deviant en 'Eternals', el estudio tiene villanos de sobra para presentar en sus próximas películas, lo que le daría el tiempo necesario para que Doctor Doom y Galactus se queden como las futuras amenazas del MCU.

Además, el periodista Mikey Sutton afirmó que Galactus llegaría al MCU, pero no lo haría de una forma tan directa, sino probablemente sería presentado mediante una pequeña escena y a partir de ahí comenzaría a tomar poder, hasta convertirse en el gran villano que tendrán que detener los superhéroes.

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De la misma manera, se reveló que Galactus pensará que sus acciones de devorar planetas enteros no son malvadas, ya que el único motivo por el que consume mundos es para sobrevivir, incluso prefiere hacerlo cuando éstos ya están deshabitados, una tarea difícil para quienes defienden el bien.