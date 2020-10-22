‘Power Rangers’ regresan a la acción con nuevos episodios y películas que prometen emociones.

Luego de un discreto regreso a los cines en el 2017, la famosa y muy querida franquicia Power Rangers volvió a la carga con nuevos proyectos para la pantalla grande y la televisión.

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Sin embargo, se ha mencionado que lo harán en un universo compartido y desarrollado por Jonathan Entwistle, el creador de series para una famosa plataforma de streaming.

De acuerdo con una fuente, se menciona que el estudio Entertainment One, adquirido por Hasbro, es el propietario de los derechos de Power Rangers, quien ha encargado a Entwistle los próximos proyectos.

Esta es una oportunidad increíble para llevar estos nuevos Power Rangers tanto a las nuevas generaciones como a sus entregados fans. Llevaremos el espíritu de lo analógico al futuro, utilizando la acción y la narrativa que hicieron de esta marca un éxito

También, se habló de la nueva visión que se tiene pensada para los nuevos proyectos de los amados personajes de acción.

Jonathan tiene una visión creativa increíble para esta icónica y muy exitosa franquicia y es sin duda el arquitecto adecuado para unirse a nosotros mientras imaginamos el mundo de la televisión y el cine de esta saga

Fueron palabras que dieron tanto el presidente de la división de cine eOne, Nick Meyer, y Michael Lombardo, responsable de la división de televisión.

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Hasta el momento no se ha dado a conocer más sobre esta nueva producción, pero se espera que poco a poco se esté revelando más sobre la trama de esta nueva etapa.

