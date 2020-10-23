TOP 10: Estas son las mejores películas de Guillermo del Toro según la crítica especializada y los cinéfilos.

Guillermo del Toro se consagró como uno de los mejores directores a nivel mundial. El tapatío mostró un gran interés por la industria cinematográfia desde que era un adolescente, razón por la que decidió ingresar al Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos, de la Universidad de Guadalajara.

Del Toro destaca por crear películas ambientadas en escenarios mágicos y nostálgicos, razón que lo colocan como uno de los directores más destacados y multifacéticos a nivel mundial.

El director, de 56 años, ha ganado múltiples galardones como dos Premios Oscar a Mejor Película y Mejor Director por La forma del agua; también cuenta con un Globo de Oro, dos Premio BAFTA, un Premio Goya, entre otros.

La crítica especializada y los cinéfilos siempre están al pendiente de los últimos proyectos de Guillermo, motivo por el que decidieron rankear sus filmes en el portal especializado Rotten Tomatoes.

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Ranking de la crítica especializada

1. La forma del agua (2019): nota media de 8,37 sobre 10 en 447 críticas.

2. El laberinto del fauno (2006): media de 7,7 en 242 críticas.

3. El espinazo del diablo (2001): media de 7,56 en 119 críticas.

4. Cronos (1993): media de 7,29 en 54 críticas.

5. Hellboy 2: El ejército dorado (2008): media de 7,21 en 249 críticas.

6. Hellboy (2004): media de 6,76 en 203 críticas.

7. Pacific Rim (2013): media de 6,63 en 293 críticas.

8. La cumbre escarlata (2015): media de 6,59 en 275 críticas.

9. Mimic (1997): media de 6,4 en 42 críticas.

10. Blade 2 (2002): media de 6,04 en 151 críticas.



Ranking de los cinéfilos

1. El laberinto del fauno: nota media de 4,35 sobre 5 con 636.622 votos.

2. El espinazo del diablo: media de 4,07 con 35.111 votos.

3. Pacific Rim: media de 3,9 con 194.003 votos.

4. Blade 2: media de 3,65 con 450.790 votos.

5. Hellboy 2: El ejército dorado: media de 3,65 con 822.379 votos.

6. La forma del agua: media de 3,68 con 25.772 votos.

7. Cronos: media de 3,59 con 12.996 votos.

8. Hellboy: media de 3,53 con 458.985 votos.

9. La cumbre escarlata: media de 3,34 en 35.416 votos.

10. Mimic: media de 2,97 con 46.023 votos.

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