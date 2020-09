Marvel Studios estaría buscando a Harry Styles para ser un X-Men del MCU en la próxima entrega.

El famoso cantante Harry Styles podría debutar en el universo de Marvel y convertirse en uno de los X-Men.

Te puede interesar:

Neve Campbell es confirmada oficialmente para interpretar nuevamente a Sidney Prescott en Scream 5.

Desde el año pasado, el talentoso británico fue uno de los artistas que encabezó varios rumores para poder interpretar al ‘Príncipe Erick’ en el live action de ‘La Sirenita’. Sin embargo, tiempo después se confirmó que rechazó el papel debido a que quería enfocarse en sus proyectos musicales; entre éstos, estaba su gira Love on Tour.

Recientemente, se dio a conocer que Harry Styles protagonizará la película ‘Don’t Worry Darling’, un thriller psicológico que está ambientado en la década de los 50 y que se enfocará en la vida de un matrimonio en una sociedad utópica y aislada en medio del desierto.

La noticia sobre su participación la confirmó la propia Olivia Wilde, directora del proyecto, pero todo parece indicar que ésto no termina aquí, pues se ha mencionado que hay más ofertas para el británico.

De acuerdo con el portal We Got This Covered, existen rumores de que Harry Styles esté siendo considerado para un proyecto secreto del MCU; luego de la compra de los derechos de X-Men por parte del gigante de la animación, los superhéroes tendrán un reinicio en el universo de Marvel, por lo que el cantante podría ser parte de la nueva generación de mutantes.

Hasta el momento, se ha mencionado que podría interpretar al personaje de ‘Pyro’, un joven que tiene la habilidad de manipular el fuego y que es parte de la Hermandad de Mutantes liderada por Magneto, el antihéroe más famoso de X-Men.

Por lo que se ha informado, el estudio estaría estudiando varias opciones y ha mostrado bastante interés por Harry Styles.

También te puede interesar:

El cineasta Eduardo Schuldt reveló varios detalles de la nueva película del legendario cómic ‘Condorito’.

Hasta el momento no se ha confirmado nada, sin embargo, el reinicio del MCU que rodea a los X-Men se está planeando para los próximos años.

‘Don’t worry Darling’ será el segundo papel de Styles y mostrará su lado más oscuro. Su debut como actor fue al lado del director Christopher Nolan con la película bélica ‘Dunkerque’, donde interpretó a un joven soldado.