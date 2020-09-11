Neve Campbell es confirmada oficialmente para interpretar nuevamente a ‘Sidney Prescott’ en ‘Scream 5’.

El anuncio que muchos estaban esperando, por fin se hizo realidad. La actriz Neve Campbell fue confirmada para la nueva entrega de la saga de terror Scream.

Los millones de fanáticos con los que cuenta la franquicia, pedían ver de nueva cuenta a la canadiense interpretando a Sidney Prescott, como lo ha hecho en las cuatro entregas anteriores.

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Aunque desde hace tiempo ya se hablaba de la posibilidad de que Neve Campbell estuviera en Scream 5, debido a que reveló que se encontraba en pláticas con los directivos de la cinta para abordar el proyecto, ahora esto ya es un hecho oficial.

Con esta confirmación, se hace evidente que Campbell se unirá a algunos actores del filme original como David Arquette y Courteney Cox, de quienes se ha detallado que retomarán sus papeles de Dewey Riley y Gale Weathers, respectivamente.

Para Scream 5 también se espera la llegada de nuevos rostros y personajes que serán interpretados por Jenna Ortega, Melissa Barrera y Jack Quaid.

Sobre el anuncio oficial de que Neve Campbell será parte de Scream 5, los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett señalaron en un comunicado de prensa que se trata de un sueño cumplido.

¡Nos estamos pellizcando! Es difícil expresar cuánto el personaje de Sidney Prescott moldeó nuestro amor por las películas y tener la oportunidad de trabajar con Neve es realmente un sueño hecho realidad. Simplemente no sería una película de Scream sin Neve, estamos muy emocionados y honrados de unirnos a ella en Woodsboro

Por su parte, la actriz señaló que está emocionada de volver a ser parte de la franquicia.

Después de pasar tiempo hablando con Radio Silence, han mostrado mucho amor, respeto y admiración por Wes Craven y todo lo que ha creado en la franquicia Scream. Estoy más que emocionada de volver al papel de Sidney Prescott y regresar a Woodsboro

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