El cineasta Eduardo Schuldt reveló varios detalles de la nueva película del legendario cómic ‘Condorito’.

Tras el éxito que se alcanzó con la primera cinta basada en el personaje del legendario cómic chileno lanzado en 1949, Condorito, ya se trabaja en su secuela, con la que se espera volver a colocar al popular personaje en el gusto del público.

Al respecto, el cineasta peruano Eduardo Schuldt ofreció algunos detalles sobre esta nueva entrega que se espera que se estrene en 2022.

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Sobre las cosas que reveló Schuldt, quien también estuvo a cargo de la primera película que se lanzó en 2017, resalta el hecho de que ya no se agregarán más personajes dentro de la historia.

La película Condorito fue un gran éxito hace tres años, la crítica fue bastante positiva. Sin embargo, en su historia incluimos personajes extraterrestres, que para la segunda parte ya no vamos a tener

Sobre esta decisión, señaló que buscan que la trama esté enfocada en situaciones que ha vivido el popular Condorito.

Tomamos la decisión de no agregar ningún personaje que no sea parte del universo de Condorito. Las situaciones se van a dar en Pelotillehue y van a estar basadas completamente en historias o momentos que ha vivido el personaje en los cómics

También se supo que el guion se encuentra en proceso de desarrollo y que la mayoría del equipo que trabajó en la primera entrega estará involucrado en esta secuela.

Eduardo Schuldt también reconoció que Condorito es un personaje que ha acompañado a varias generaciones, por lo que es una gran responsabilidad para él realizar esta cinta.

Condorito es mi película número siete, pero hacerla fue una de las satisfacciones más grandes en mi carrera y la responsabilidad fue enorme, pues es muy raro que un latinoamericano adulto no haya escuchado de este personaje. Yo crecí con él, de pequeño, al igual que muchos latinos

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