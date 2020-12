¿Lo odias o lo amas? Ese es Adam Sandler. Disfruta de Son como niños 2 por Azteca 7.

¿Es domingo y no sabes qué ver? Si has tardado mucho escogiendo una película y al final no has elegido ninguna, mejor relájate y planea un maratón con Azteca 7. Checa las redes sociales de @AztecaSiete para ver qué más traemos para ti. Disfruta del domingo con Son como niños 2.

Son como niños 2 es una película de 2013 dirigida por Dennis Dugan y producida por Adam Sandler con su casa productora Happy Madison Productions, además de ser el protagonista. Tras el éxito en taquilla que tuvieron con la primera cinta en 2010, esta no sería la excepción y alcanzaron los 247 millones de dólares.

Hay cierto debate amor-odio por las películas de Adam Sandler ya que ha sido parte fundamental de este género por al menos 30 años. Además de figurar en diversos proyectos, incluso un lado más melodramático, es reconocido por su actuación constante sobre cómo ser un hombre adulto irresponsable y sobrevivir a pesar de ello, para muchos es el estancamiento del actor, pero a este punto puede decirse que es su estilo y una fórmula que le permite seguir vigente.

El humor que representa en sus películas va más allá de ser parte del género, es un estilo de vida que Sandler se ha procurado. Su carrera inició como la de un cómico que hace stand up, a la par del cine ha consolidado hacer giras para presentarse con este tipo de espectáculo por escenarios de diversas ciudades alrededor de Estados Unidos.

¿Pero de dónde viene esta chispa para hacer reír?

Desde muy temprana edad, la risa fue el factor que encontró para comunicarse con su padre quien tenía muy mal humor.



“Bueno, parte del mal genio de mi padre me llevó a desarrollar un sentido del humor para calmar al anciano. Ese tipo de sentido del humor ". -Adam Sandler

Sandler ha explotado cada faceta que su sentido del humor le ha permitido, por ello cuando llegó al programa ‘Saturday Night Live’, no fue como una estrella sino como un escritor y un año más tarde tendría la oportunidad de sobresalir en la pantalla con este show por al menos cinco temporadas.

¿Qué más podría existir en la carrera de este actor?

Álbumes de comedia, prácticamente un rockstar de las risas, en 1993 lanzó el primero “They’re All Gonna Laugh at You”, además de títulos como “What the Hell Happened to Me” de 1996, mientras que “What’s Your Name” se lanzó en 1997. A esto le siguieron “Stan and Judy’s Kid” en 1999 y “Shhh ... Don’t Tell” en 2004. El año pasado también lanzó “100% Fresh”.

Una de las pocas cosas que se le reconocen es que tiene voto en una de las premiaciones más importantes de la industria del cine, los premios Óscar. En 2015, Vanity Fair dio a conocer que Adam Sandler estaba entre los 135 nuevos miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

