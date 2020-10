Patrick Wilson ya está listo para dirigir y protagonizar ‘Insidious 5’: “Estoy honrado y emocionado”.

‘Insidious 5' prepara grandes sorpresas para todos los admiradores de las películas de terror. Recordemos que la primera entrega estuvo dirigida por el reconocido James Wan y protagonizada por Patrick Wilson, Rose Byrne y Barbara Hershey.

Sin embargo, ‘Insidious 5' incorpora al mismo Patrick Wilson como director del proyecto. El actor estadounidense fue elegido para llevar el mando del filme, mismo que se convirtió en un clásico entre los cinéfilos.

Patrick, de 47 años, ya dio sus primeras declaraciones para los medios de comunicación y confesó que se encuentra emocionado por liderar el proyecto cinematográfico.

Estoy honrado y emocionado de estar a la cabeza de la siguiente entrega de ‘Insidious’, la cual ofrece una increíble oportunidad de desempacar todo lo que los Lamberts vivieron durante una década, así como la forma en la que lidiaron con las consecuencias de sus actos

Debemos recordar que ‘Insidious’ narra la historia de los Lambert, una pareja que se enfrenta a entes demoníacos cuando su hijo entra en coma de manera misteriosa.

La cinta se convirtió en todo un clásico entre los amantes del terror, pues contó una gran historia de la mano de talentosos intérpretes e inéditas locaciones.

Patrick Wilson, mejor conocido como ‘Josh Lambert’ en ‘Insidious’, expresó que se siente honrado de dirigir y protagonizar el proyecto que lo dio a conocer entre los amantes del terror.

Dirigir esta película es un momento de cúspide profesional y personalmente. Estoy extremadamente agradecido de continuar con esta aterradora y acechadora historia

‘Insidious 5’ aún no tiene fecha de estreno, pues se rumora que las grabaciones se detuvieron debido a la pandemia del Covid-19.

Por lo pronto, los admiradores de Wilson pueden verlo en junio de 2021 con su participación en The Conjuring: The Devil Made Me Do It.

