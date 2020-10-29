Los maravillosos personajes de Joaquin Phoenix que lo catapultaron a la fama y dejaron huella entre los cinéfilos.

Joaquin Phoenix cumplió 46 años, celebrando con una carrera llena de éxitos, aclamadas películas, el cariño del público y múltiples premios. El estadounidense se metió en el corazón de los cinéfilos debido a su participación en varios filmes aclamados por la crítica. Esas son sus mejores actuaciones.



‘The Joker’

El actor, de 46 años, alcanzó la gloria con su participación estelar en la película de Todd Philips. Joaquin reinventó el personaje de ‘The Joker’ con su locura, excéntrica personalidad y toque de humor. El querido intérprete se convirtió en acreedor de un Premio Oscar y un Globo de Oro tras su increíble actuación.





'Johnny y June: pasión y locura'

En esta película, Phoenix dejó ver su habilidad para encarnar a personajes románticos y con habilidades para el canto. El norteamericano interpretó a 'Johnny Cash' y compartió foro junto a Resse Witherspoon, en una película que se ganó las palmas entre los amantes de los filmes biográficos.

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'Gladiador'

La carrera de Joaquin Phoenix no estaría completa sin su participación en ‘Gladiador’, donde dio vida al ‘Emperador Cómodo’. Su formidable interpretación le valió algunas nominaciones en los Premios Oscar y en los Globos de Oro a Mejor Actor.





'Todo por un sueño'

En esta cinta, Joaquin encarnó al recordado 'Jimmy Emment', quien se vuelve parte de un plan para acabar con la vida del esposo de una conductora. La película dirigida por Gus Van Sant, catapultó a Phoenix a la fama, pues demostró su gran versatilidad, carisma y excelentes dotes actorales.





'Señales'

La década de los dos mil marcó una temporada trascendental en la vida del reconocido actor. Su papel de ‘Merrill Hess’ en la película dirigida por M. Night Shyamalan, le dio la oportunidad de convivir junto a grandes personalidades como Mel Gibson, Rory Culkin y Abigail Breslin.

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