‘Spider-Man 3’ vuelve a retrasar su fecha de estreno y ahora podría debutar en temporada navideña.

Llegan malas noticias para los fans del Universo Cinematográfico de Marvel, pues una de las películas más esperadas del año retrasó su estreno debido a la pandemia del Covid-19.

Se trata de Spider Man 3, que cuenta con la participación de Tom Holland como Peter Parker, Marisa Tomei como May Parker, Zendaya como MJ y Jacob Batalon como Ned Leeds.

Varias películas, conciertos y proyectos en todo el mundo, tuvieron que retrasar sus fechas de estreno hasta que la contingencia sanitaria no sea un problema y se puedan retomar sin peligro las actividades.

En su momento, la cinta estaba prevista para salir el 5 de noviembre de 2021; sin embargo, la nueva fecha se pactó para el 7 de diciembre de ese mismo año. La noticia también podría ser un regalo navideño para los admiradores, pues sería la primera vez que un filme de Marvel Studios debuta en la temporada de fiestas decembrinas.

Espero que si la tercera película de Spider-Man ocurre en Navidad se titule...



Pese a todo, los fanáticos de Spider Man también se encuentran ansiosos por el lanzamiento de una cinta animada. Se trata de Spider-Man: Un nuevo universo, producida por Chris Miller y prevista para el 7 de octubre de 2022.

No es el primer ajuste que realiza Marvel Studios, pues más de un proyecto del MCU fue pospuesto a causa de la contingencia sanitaria.

The Eternals, una película que reúne a los sucesores de The Avengers, se estrenará el 12 de febrero de 2021 y Doctor Strange in the Multiverse of Madness hasta el 5 noviembre 2021.

