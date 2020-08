La nueva temporada de ‘Grey’s Anatomy’ podría tratar temas relacionados a la pandemia de Covid-19.

Llegan nuevas noticias para todos los fanáticos de Grey’s Anatomy, pues ya se preparan fascinantes sorpresas para la siguiente temporada. La aclamada serie, ganadora de un Globo de Oro, podría abordar temas relacionados con la pandemia de Covid-19.

Para asombro de muchos, el show podría incluir temas relacionados con la contingencia sanitaria de Coronavirus por ser un tema de coyuntura social, según reveló Krista Vernoff, productora ejecutiva:

Seguramente abordaremos esta pandemia… No puede ser una serie médica de larga duración sin contar la historia médica de nuestras vidas

Krista se presentó en el programa virtual Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going, donde confesó que tiene contacto con médicos reales para escuchar sus historias sobre el Covid-19:

Siento que nuestra serie tiene la oportunidad y responsabilidad de contar algunas de esas historias

Vernoff aseguró que antes de grabar cada temporada de Grey´s Anatomy, se reúne con doctores reales para escuchar sus historias con los pacientes enfermos y muchas de ellas son “muy dolorosas”.

Por lo tanto, los nuevos capítulos podrían contar con las anécdotas de doctores profesionales, quienes han expuesto su vida ante los inumerables casos de contagios por coronavirus.

Aunque no hay muchos detalles al respecto, varios admiradores esperan ansiosos el regreso de la icónica serie lanzada en el 2005.

El elenco también es una incógnita, pues se espera la aparición de Ellen Pompeo como la Doctora Meredith Grey o Chandra Wilson como Miranda Bailey.

