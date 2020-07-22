Gael García Bernal será protagonista en la nueva película de M. Night Shyamalan; se estrena el próximo año.

El mexicano Gael García Bernal será uno de los protagonistas de la nueva película de M. Night Shyamalan, director de historias como Fragmentado, en 2017, El protegido, de 1999 y Sexto sentido, también de 1999; ahora, trabaja en una nueva entrega que será distribuida por Universal Pictures.

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Esta nueva película, aún sin título, contará con el actor mexicano Gael García, quien será parte de esta gran producción de Hollywood. Gran parte de la carrera y trayectoria de Gael como actor y director, la ha desarrollado en México, América Latina y Europa.

De acuerdo con Universal, Shyamalan, además de dirigir la historia, también escribirá y financiará una parte del proyecto. Y, aunque no se tienen más detalles sobre la trama, no se descarta que pueda tener conexión con sus anteriores películas.

La película también incluirá las participaciones de Thomasin McKenzie, Alex Wolff, Eliza Scanlen, Ken Leung, Vicky Krieps y Abbey Lee, entre otros grandes actores. Hasta el momento, se tiene previsto su estreno en las salas de cine para verano de 2021.

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Antes de este proyecto, Gael García estrenó la segunda temporada de la serie Aquí en la tierra para una plataforma de streaming y prepara el lanzamiento de Pan y Circo, una serie que comparte con su amigo Diego Luna.