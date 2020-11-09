La tercera entrega de la película ‘El Stand De Los Besos’ llegará junto a un libro en 2021.

La segunda entrega de El Stand De Los Besos, fue una de las grandes películas del 2020, especialmente en el género del cine romántico.

Y no solo por sus visualizaciones en una reconocida plataforma de streaming, sino por ser distinguida en los Kids Choice Awards México 2020.

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Después de su gran popularidad, varios fanáticos se han cuestionado sobre la tercera parte y que se puede esperar de esta.

Por lo que, de forma de anticipo, se podría tomar lo que adelantó semanas atrás Joey King, quien da vida a Elle Evans en la famosa franquicia.

La joven actriz habló de algunos desafíos bastante complicados en la tercera entrega; también, reveló una gran sorpresa para los millones de fans, y es que la tercera película ya está terminada, pues la segunda y esta entrega fueron filmadas de manera conjunta.

Sin embargo, por el momento no se saben muchos detalles de esta nueva parte de la historia.

“Kissing Booth 3” is really happening on 2021, the cast confirmed it during their #TKBFanFest last July 27, 2020.



Joey King: “THE KISSING BOOTH 3 WILL BE RELEASE IN 2021”



Joel Courtney: So I think I’m allowed to say this “WE ARE ACTUALLY DONE FILMING ALREADY THE KISSING BOOTH 3 pic.twitter.com/U0yBsTYO7R — Netflix Records. (@NetflixRecords) October 23, 2020

En el momento en que te enfocas en las redes sociales, conduces la película a un período de tiempo específico y pierdes su calidad atemporal

Fueron las palabras del director de la trilogía, Vince Marcello, justificando el hermético misterio.

De los pocos detalles que se tienen hasta el momento de El Stand De Los Besos, se puede mencionar que será estrenada el año próximo.

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Así lo declaró Joey King en el Fan Fest celebrado en julio. Beth Reekles, autora de la novela que inspiró la cinta, confirmó que la tercera película y el último libro de su autoría serán presentados en simultáneo.

