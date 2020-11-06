Así lucen ‘Ron’, ‘Hermione’ y otros personajes de ‘Harry Potter’ a casi 20 años del estreno de la película.

Una de las películas más queridas por los amantes de la fantasía y la magia es ‘Harry Potter’. La saga fue creada por la británica J. K. Rowling, quien escribió la historia de un joven aprendiz que enfrentó inolvidables aventuras en el ‘Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería’.

Entre los años 2001 y 2011, las líneas de la escritora cobraron vida gracias a Warner Bros., compañía estadounidense encargada de llevar la historia del poderoso mago a la pantalla grande.

Miles de fanáticos recuerdan la primera aparición de Daniel Radcliffe como 'Harry Potter', Emma Watson como 'Hermione Granger' y Rupert Grint como 'Ron Weasley'. Y aunque estos actores alcanzaron la fama siendo unos jovencitos, ahora lucen como unas despampanantes estrellas de Hollywood.

Durante casi 10 años, las películas de ‘Harry Potter’ albergaron a grandes actores que se robaron el corazón de millones de cinéfilos en todo el mundo. Intérpretes de todas las edades cautivaron a la audiencia con su gran habilidad para encarnar a los magos más famosos de la industria cinematográfica.

Te presentamos cómo lucen en la actualidad, los entrañables intérpretes que marcaron a toda una generación.

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Daniel Radcliffe - 'Harry Potter'

Rupert Grint - 'Ron Weasley'

Emma Watson - 'Hermione Granger'

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Imelda Staunton - 'Dolores Umbridge'

Matthew Lewis - 'Neville Longbottom'

Ralph Fiennes - 'Lord Voldemort'

Robert Pattinson - 'Cedric Diggory'

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