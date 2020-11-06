Bárbara De Regil se une al elenco del thriller de acción ‘Blackout’, donde trabajará junto a grandes actores.

La actriz Bárbara De Regil fue parte de las sorpresas que se han anunciado sobre el thriller de acción Blackout que contará con la participación de un elenco diverso con actores estadounidenses y mexicanos.

De acuerdo con lo que se ha informado de esta cinta que ya está llamando la atención, las grabaciones comenzaron el pasado 29 de octubre, tiempo en el que se hizo oficial la inclusión de la actriz mexicana como una más de las estrellas que serán parte de la historia.

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Sobre su incursión en la cinta, Bárbara de Regil relató en una historia de Instagram que "estoy super emocionada, no saben lo que siento aquí en el pecho por la emoción y la felicidad", sin dar detalles de su papel.

La película que será dirigida por el cineasta estadounidense Sam Macaroni también contará con la participación de Omar Chaparro, Josh Duhamel, Abbie Cornish y Nick Nolte.



La trama

De acuerdo con la sinopsis de la película, esta narra la historia de Caín, quien es un hombre que se despierta en un hospital mexicano sin memoria.

Caín, después de conocer a Anna, descubre quién es, pero pronto deberá de luchar por su vida cuando varias facciones de cárteles en guerra lo atacan, cada una buscando algo que ha robado.

En esa búsqueda de respuestas, Caín se encuentra con su compañero de trabajo y mentor, el agente de la DEA McCoy.

Sobre la manera en que será realizada, muchos medios adelantan que podría estar llena de escenas llenas de adrenalina gracias a que su director, Sam Macaroni, tiene experiencia en este tipo de secuencias cinematográficas por su trabajo en John Wick 3: Parabellum.

Por ahora, no se han dado detalles del papel de Bárbara de Regil y solo se sabe que Blackout se desarrolla en la Ciudad de México y aún no se tiene fecha de estreno.

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