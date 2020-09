Tom Cruise es considerado para interpretar a ‘Iron Man’ en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Tom Cruise podría ser el actor encargado de dar vida a Iron Man dentro de la nueva película de Doctor Strange titulada Doctor Strange: in the multiverse of Madness, según las revelaciones de una fuente cercana a Marvel Studios.

De acuerdo con lo que se ha informado al respecto, el actor de Misión Imposible es una de las apuestas más fuertes para tomar el personaje que interpretó con gran éxito Robert Downey durante más de una década.

El tema ha tomado por sorpresa a los fans del Universo Cinematográfico de Marvel, pues hay quienes esperan que se vuelva una realidad, ya que Tom Cruise siempre había estado considerado para el papel.

Al respecto, se ha detallado que de hacerse efectiva la incursión del actor estadounidense, sería para una de las líneas temporales del multiverso que serán parte de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La información que ahora está causando sensación fue dada conocer por el experto en Marvel, Daniel Richtman, quien señaló:

Están considerando un montón de cameos interesantes para que Strange interprete diferentes versiones del personaje que conocemos. Un ejemplo que escuché es que están considerando a Tom Cruise como Tony Stark de otra Tierra

Entre otros detalles sobre la posibilidad de ver a Tom Cruise como Iron Man, se ha detallado que esto no se trataría de reemplazar el trabajo que ha hecho Robert Downey, sino que sería una manera de enriquecer la trama de los multiversos y dar paso a las posibilidades a otras historias.

Sin embargo, hasta ahora todo se trata de un rumor y no hay nada confirmado por parte de la compañía ni por los actores considerados, por lo que habrá que esperar a ver cómo se desarrolla todo al respecto.



La cinta

Es muy poca la información que se ha dado sobre Doctor Strange in the Multiverse of Madness; sin embargo, se sabe que su estreno está programado para el 22 de marzo de 2022, aunque esto puede cambiar en los próximos meses.

