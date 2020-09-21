Anuncian fechas de estreno de las nuevas temporadas de las series ‘Grey’s Anatomy’ y ‘The Good Doctor’.

La cadena ABC sorprendió a sus seguidores, luego de que reveló las fechas de estreno de las nuevas temporadas de dos de sus series más exitosas: The Good Doctor y Grey's Anatomy.

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Este esperado anuncio fue dado a conocer a través del sitio web de la televisora, donde adelantaron parte del calendario de dicha cadena para lo que resta del 2020.

En el caso de la cuarta temporada de la exitosa serie The Good Doctor, su estreno quedó para el lunes 2 de noviembre a las 22 horas.

En lo que respecta a la popular serie y entrega número 17 de Grey's Anatomy, su estreno tendrá una duración de dos horas el próximo jueves 12 de noviembre a las 21:00 horas.

Además, en la previa, la cadena programó el primer capítulo de la cuarta temporada de Station 19, el famoso spin-off de la serie que protagoniza Ellen Pompeo.

Tras más de 10 años al aire, las grabaciones de Grey's Anatomy fueron interrumpidas por la crisis sanitaria del Covid-19, por lo que la última temporada salió a la luz sin escenas de sus capítulos finales.

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