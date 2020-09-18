Henry Cavill habría llegado a un acuerdo para volver a interpretar a ‘Superman’ en varias películas.

Gran sorpresa ha causado la noticia de que Henry Cavill volvería a interpretar a Superman, luego de que aparentemente ha llegado a un acuerdo con Warner Bros. para aparecer con el personaje en nuevas películas.

Según la información que se ha dado a conocer al respecto, el actor de origen británico habría accedido a participar en al menos tres cintas interpretando al Hombre de Acero, además de algunos cameos.

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Sin embargo, hasta ahora todo se trata de información extraoficial, ya que los reportes sobre el tema citan a “fuentes cercanas” a Warner, sin que ésto signifique que se trata de datos confirmados por la propia productora.

Por su parte, los medios especializados en cine han destacado que, de confirmarse la noticia, el regreso de Henry Cavill como Superman podría estar relacionado con el impacto que ha tenido la confirmación del llamado ‘Snyder Cut’ de Justice League en redes sociales.



Las participaciones

De acuerdo con lo referido por las fuentes citadas en los medios, la participación de Henry Cavill sería porque habrá una nueva película de Superman, así como algunos cameos intensos en Shazam 2.

Además de que se espera que se dé luz verde a la película de Supergirl, en la que indudablemente se deberá contar con la aparición de su primo, Superman.

Por ahora, solo queda esperar a que el actor o la productora se pronuncien al respecto y confirmen o detallen los aspectos de esta nueva colaboración, en caso de que sea verdadera.

En tanto ésto ocurre, los fans de Henry Cavill y de Superman ya están ansiosos por saber qué pasará con el personaje.

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