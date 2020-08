Anuncian fechas de estreno para películas y series del Universo Cinematográfico de Marvel. Aquí los detalles.

Varias películas, series y programas del Universo Cinematográfico de Marvel fueron pospuestos a causa de la pandemia del Covid-19; sin embargo, Marvel Studios ya anunció nuevas fechas para todas sus producciones.

Falcon And The Winter Soldier será presentada en agosto de este año. Aunque no se sabe el día concreto, varios fans están emocionados por ver la historia que se conecta con el Capitán América.

Tom Hiddleston debutará con su propia serie en la primavera del 2021. El actor británico encarnará de nuevo a Loki, para llevar la historia del supervillano más temido a la televisión.

Black Widow se estrenará el próximo 6 de noviembre de 2020 con Scarlett Johansson al frente. La actriz estadounidense encarnará a la Viuda Negra, personaje que podría marcar una nueva etapa en el Universo de Marvel.

The Eternals es una de las cintas más esperadas por parte de los cinéfilos. Se trata de una película que reúne a los sucesores de los Vengadores, según usuarios de las redes sociales. Se estrenará el 12 de febrero de 2021.

El 16 de julio de 2021 los admiradores serán testigos de las sorpresas que esconde Spider Man 3. Tom Holland interpretará de nuevo al superhéroe tras ganarse el cariño del público en Spider-Man: Lejos de casa.

Estas son otras fechas de estreno de las películas y series más esperadas:



WandaVision (diciembre 2020)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (7 de mayo 2021)

Hawkeye (otoño 2021)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (5 noviembre 2021)

Thor: Love and Thunder (18 febrero 2022)

Black Panther 2 (6 mayo 2022)

Captain Marvel 2 (8 julio 2022)

