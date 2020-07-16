Pedro Almodóvar arranca la filmación de su nuevo corto, “La voz humana”, con la actriz Tilda Swinton.

El reconocido cineasta español Pedro Almodóvar ha comenzado este jueves el rodaje del tan esperado cortometraje "La voz humana", de Jean Cocteau, una versión libre en inglés de esta adaptación, mismo que será protagonizado por la actriz Tilda Swinton.

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La información fue confirmada por el hermano de Pedro Almodóvar, Agustín, a través de su cuenta oficial de Twitter, y con una fotografía en la que el director posa con mascarilla junto a Tilda Swinton, que eligió una pantalla protectora, y la claqueta de este rodaje que ha comenzado en un plató, como se puede apreciar en la imagen que publicaron en las redes sociales.

En un inicio este proyecto iba a comenzar en el mes de abril, pero tuvo que ser pospuesto por la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial a consecuencia de la pandemia por Covid-19.

Pedro Almodóvar,Tilda Swinton, El Deseo , #LaVozHumana . Primer día de rodaje. pic.twitter.com/84ZQVmW9d5 — Agustín Almodóvar oficial (@AgustinAlmo) July 16, 2020

Pedro Almodóvar se enfrenta a su primer proyecto en inglés con una actriz como Tilda Swinton, por quien ya había manifestado su interés en trabajar con ella.

Almodóvar había versionado muy libremente este monólogo, escrito por Jean Cocteau para Edith Piaf, en el que una mujer sufre el abandono de su gran amor con tan solo una llamada telefónica en "Mujeres al borde de un ataque de nervios".

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Recordemos que Pedro Almodóvar es el director de cine español más reconocido en los últimos años; su trabajo ha sido premiado con diversos reconocimientos, entre los que destacan dos premios Óscar y varios premios Goya.