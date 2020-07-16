Los creadores de la serie ‘El Señor de los Anillos’, JD Payme y Patrick Mckay, revelan detalles de la historia.

La nueva serie de El Señor de los Anillos aún no tiene una fecha de estreno en una de las plataformas de streaming más famosas, y aunque se habían dado a conocer poco a poco detalles de lo que será este nuevo formato, ya se han aclarado algunos de los aspectos diferentes a los que están acostumbrados los fanáticos de los libros de J.R.R. Tolkien en las películas de Peter Jackson.

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La producción y dirección de esta nueva historia estará bajo el liderazgo de J.A. Bayona y Belén Atienza. A pesar de que la información ha sido poca sobre el desarrollo de cada episodio, sus creadores, JD Payme y Patrick Mckay, se han dado a la tarea de informar algunos avances para poder ir aclarando las dudas de los millones de fans.

El Señor de los Anillos, La Serie, estará enfocada en la Segunda Era entre 1350 y 1600, mientras que la historia se llevará a cabo en la isla llamada Númenor y, aunque no se ha confirmado nada, la posible fecha de estreno se espera para el año 2021.

Además, lo que ya se sabe es el nombre de algunos de los actores que formarán parte del gran elenco; Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Daniel Weyman, Ismael Cruz Cordova, Owain Arthur, Tyrone Muhafidin, Ema Horvath, Charlie Vickers, Robert Aramayo, Megan Richards, Dylan Smith y Sophia Nomvete.

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Sin embargo, la plataforma no ha lanzado ningún tráiler, pero sí ha dado a conocer que la serie contará con 5 temporadas para todos los fanáticos de J.R.R. Tolkien.